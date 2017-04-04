Пашков: без игроков НХЛ сборная России — не фаворит Олимпийских игр

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал решение НХЛ не принимать участия в Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.
«Думаю, все проиграют от такого решения: и игроки, и зрители, и Олимпийское движение. Хоккейный турнир — это кульминация Олимпийских игр. Теперь это событие потеряет своё значение. Видимо, НХЛ и МОК не нашли общего языка. Остаётся только сожалеть по этому поводу.
Не считаю сборную России фаворитом Олимпиады без игроков НХЛ. Будет несколько команд примерно равной силы — Швеция, Чехия, Финляндия. Эта четвёрка может доминировать в олимпийском турнире.
Сложно сказать, стоит ли сборной России отказаться от игроков НХЛ на чемпионате мира. Было бы неплохо проверить большее количество кандидатов на участие в Олимпийских играх. Думаю, истина посередине между этими полюсами. Считаю, что нужно пригласить несколько энхаэловцев, но в то же время в команде должны быть игроки, которые смогут поехать в Корею. Несколько хоккеистов из НХЛ точно не помешают сборной на мировом первенстве», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.
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