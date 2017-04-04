15 апреля «Спартак» проведёт «Красно-белый турнир» в NHL17

15 апреля пройдёт второй в истории «Красно-белый турнир» в NHL17, в котором болельщики сразятся между собой, а также с хоккеистами «Спартака». При формировании окончательного списка участников турнира приоритет будет отдаваться владельцам сезонных абонементов.Победителей и участников «Красно-белого турнира» ждут отличные призы и конкурсы от EASports, PlayStation, ХК «Спартак». Количество участников ограничено, заявки принимаются до 13 апреля.Скоро будут объявлены имена звёздных участников и гостей. «Красно-белый турнир» пройдёт 15 апреля в пабе «Джон Донн».