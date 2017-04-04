Знарок: сборная России не откажется от энхаэловцев на ЧМ-2017

Сборная России не будет отказываться от привлечения игроков НХЛ для участия в чемпионате мира 2017 года. Об этом сообщил главный тренер команды«Решение никак не повлияло на нашу подготовку. У нас изначально было два плана, один из которых был рассчитан на то, что игроки НХЛ не приедут на Игры. Продолжаем готовиться, работать по нему в штатном режиме. После того, как олимпийская сборная сыграет два матча Еровчелленджа в Челябинске, начнет подготовку к чемпионату мира национальная сборная, состав которой будет сформирован с учетом решения НХЛ. Но это не значит, что мы полностью откажемся от игроков этой лиги на предстоящем чемпионате мира.», — цитирует тренера пресс-служба ФХР.