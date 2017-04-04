Кожевников: никто из россиян в этом году в НХЛ не уедет

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал решение НХЛ не принимать участия в Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.
«Сборная России теперь на Олимпиаде если не фаворит, то точно будет одной из сильнейших команд. И никто у нас в этом году не уедет в НХЛ из игроков. Речь не только о Шипачёве и Дадонове, но и другие же собирались.
Олимпиада всегда будет интересна зрителям. Жалко, конечно, что игроки НХЛ не приедут, потому что это сильнейшая лига в мире. Само имя говорит о многом. Мы уже привыкли к тому, что сильнейшие выступают на Олимпиаде. Но смотреть игры всё равно будет интересно. Олимпийский чемпион и есть олимпийский чемпион, через год уже забудут, кто играл там, а кто нет, звание же останется.
Думаю, на чемпионат мира приглашать игроков НХЛ не стоит. Правда, мы ещё не знаем, поедет ли в Корею Овечкин, разрешил ли ему хозяин «Вашингтона». Малкин тоже выразил желание поехать, значит, он тоже говорил с президентом «Питтсбурга». Пока ещё нет ясности, может быть, кто-то и приедет на Олимпиаду. Человек пять-шесть нам точно нужны из Америки. Но считаю, что на чемпионат мира в Кёльн нужно ехать своим составом, обкатывать ребят, чтобы у хоккеистов были опыт и стремление попасть на игры», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.
>>> 7 игроков КХЛ, которые могут передумать ехать в НХЛ из-за Олимпиады