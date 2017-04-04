NBC: ОИ — главное событие, независимо от того, играют профессионалы или любители

Американская телекомпания NBC прокомментировала решение НХЛ не ехать на Олимпиаду 2018 года. NBC заплатила 2 млрд долларов за 10 лет показа матчей НХЛ. И эта же телекомпания купила права на показ Олимпийских игр до 2032 года – за 7,65 млрд долларов. Контракт NBC с НХЛ заканчивается в 2021 году.«Олимпийский хоккейный турнир – это уже давно главное событие в мире хоккея – независимо от того, играют там профессионалы или любители.Мы разочарованы тем, что игрокам НХЛ не дадут шанс выступить на Олимпиаде в следующем феврале, но тем не менее мы уверены, что хоккейные болельщики и любители Олимпиады будут смотреть олимпийский хоккейный турнир, где спортсмены играют за свою страну», – сказано в сообщении NBC.