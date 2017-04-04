Майоров: удивлюсь, если «Вашингтон» отпустит Овечкина на ОИ

Вице-президент ФХРпорассуждал на тему возможного участия капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в ОИ-2018.«Вашингтон» отпустит Овечкина на Олимпиаду в индивидуальном порядке? Не очень в это верю. Ведь сразу возникнет противоречие между общим решением НХЛ и позицией отдельных клубов. Другие игроки начнут ворчать: «Почему Овечкину можно, а нам нет?» Я очень удивлюсь, если «Вашингтон» официально отпустит Александра.У каждого игрока на руках контракт, в котором чётко прописаны все его права и обязанности. И вряд ли участие в Олимпиаде значится там отдельным пунктом. Во всеобщую забастовку игроков по этому поводу я не верю. Да и касается это далеко не всех, а только сравнительно небольшого числа хоккеистов. Пусть и довольно известных», – цитирует Майорова «Советский спорт».