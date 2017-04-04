Агент: многие игроки из Канады и США приедут в КХЛ, чтобы сыграть на ОИ-2018

Известный хоккейный агент Юрий Николаев прокомментировал отказ НХЛ участвовать в Олимпиаде 2018 года.
«У некоторых канадских и американских игроков из Северной Америки появляется хорошая возможность проявить себя. Есть много квалифицированных хоккеистов, которые захотят выступить на Олимпиаде, и они поедут к нам, вот увидите. В Европу и в КХЛ.
Не стоит ожидать, что в Пхёнчхане-2018 будут слабые сборные Канады и США. Не всё решают деньги, у многих есть желание сыграть на Олимпиаде. Чемпионат КХЛ в свою очередь станет ещё интереснее», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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