Малахов: хозяев клубов НХЛ можно понять, азиатский рынок развивают по-другому

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Владимир Малахов прокомментировал решение НХЛ не принимать участия в Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.
«По отношению к игрокам и зрителем решение несправедливое. Само собой, Олимпийский турнир теперь потеряет зрелищность. Но хозяев команд НХЛ можно понять, они не хотят терять деньги. В Америке огромная конкуренция между баскетбольными, футбольными и хоккейными командами за права на телевизионные трансляции. Хоккей же рассматривается в первую очередь с точки зрения бизнеса. Пауза на Олимпийские игры невыгодна для НХЛ.
Азиатский рынок очень перспективен. Но североамериканцы будут по-другому его развивать. Канадцы уже сказали, что проведут там пару выставочных матчей НХЛ. Плюс Майка Кинэна отправили работать в «Куньлунь». Сейчас он наберёт канадцев в команду. Они поняли, что это перспективный рынок, но они по-другому будут его завоёвывать.
Теперь на Олимпиаде у сборной России будет некоторое преимущество, если смотреть по хоккейным Евротурам. Но опять же, канадцы соберут хоккеистов, которые в Европе очень здорово выступают. Да и у американцев неплохая студенческая команда, они давно над этим работают.
Овечкин и Малкин всё-таки играют в НХЛ, им платят там деньги. Не думаю, что они смогут поехать на Олимпиаду без последствий. Вполне возможно, после такого поступка им просто не разрешат играть в НХЛ. В последнее время в Канаде и США тоже интересовались Олимпийскими играми. Думаю, многих расстроило такое решение НХЛ. Некоторые канадцы могли стать уже трёхкратными олимпийскими чемпионами. Таких людей в истории немного, у нас в СССР было всего шесть человек, это большое достижение», — сказал Малахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.