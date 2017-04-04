Агент: Григоренко хотел вернуться ещё год назад, сложное семейное положение

, агент нападающего «Колорадо», высказал мнение о возможном переходе хоккеиста в российский клуб.«Вопрос возвращения рассматривался ещё год назад. Но я не думаю, что это получится, поскольку у Григоренко сложное семейное положение. У Михаила родился второй ребенок. Жена у него сама канадка. Вопрос этот чисто семейный и решается, видимо, на семейном совете.Год назад дали согласие, уже контракт с ЦСКА был на руках. Но кончилось всё тем, что Михаил остался. Григоренко может согласиться, но всё же решает семья», – цитирует агента ТАСС.