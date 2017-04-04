Юрий Николаев: приложу максимум усилий, чтобы вернуть россиян из НХЛ

Известный хоккейный агентвысказал мнение о возможном возвращении российских игроков из НХЛ в свете решения лиги не участвовать в Олимпиаде 2018 года.«НХЛ в который раз показывает, что ей безразличны Олимпийские игры. Многие в хоккейном мире знают, что я один из инициаторов того, чтобы игроки всегда возвращались на родину. Приложу максимум усилий со своей стороны, чтобы те ребята, которые играют там и в которых будет заинтересована страна, вернулись домой. При условии, что у них заканчивается контракт. Моё мнение, что НХЛ не видит в Олимпиаде в Корее коммерческого смысла, а в Китай в 2022 году они поедут точно, вот увидите», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.