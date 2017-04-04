Уолш: Беттмэн и владельцы клубов взяли Олимпиаду и игроков в заложники

Хоккейный агент Аллан Уолш подверг критике игрока НХЛ Гэри Беттмэна и владельцев клубов НХЛ за отказ поехать на Олимпиаду-2018.
«Приятно видеть, как НХЛ и Гэри Беттмэн всегда стараются ради хоккея. И они такие замечательные партнёры с игроками. Беттмэн и владельцы клубов хотели разрешить хоккеистам поехать на Олимпиаду-2018, если те продлят коллективное соглашение. Получается, что Олимпиада и игроки взяты в заложники.
Доходы НБА выросли до 8 млрд долларов, а доходы НХЛ не растут. Такие решения, как это, тормозят глобальное развитие хоккея», – написал Уолш в своём «твиттере».