Бадюков: на Олимпиаду из НХЛ могут приехать менее востребованные в клубах игроки

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков предположил, кто станет главным соперником сборной России на Олимпийских играх в Пхёнчхане в отсутствие игроков НХЛ.
«Начнём с того, что американцы и канадцы заявили, что у них есть план Б, к тому же там и там есть игроки в Европе, НХЛ, американских лигах, которые достаточно хорошо себя проявляют на европейском уровне. Мы несколько раз видели, как хорошо играют хоккеисты, которые не всегда попадают в НХЛ. Поэтому соперники всё те же и Олимпиада, безусловно, будет так же интересна. Ну и, соответственно, финны по-прежнему будут нашими заклятыми соперниками. Мы всё время спотыкаемся об них не только на предыдущих Олимпийских играх в Сочи, но и на чемпионатах мира. Конечно, канадцы и американцы останутся прежними фаворитами. Просто если раньше бы туда поехали хоккеисты из НХЛ, которые считаются более явными фаворитами, то сейчас составы подравняются.
Финны — очень хитрые товарищи, у них достаточно игроков, которые могут сыграть. Надо будет посмотреть, кого они будут приглашать. Не думаю, что это будут игроки, которые играют в КХЛ, хотя у шведов, например, есть Линус Умарк, который выступает за «Салават Юлаев». Мне кажется, что какая-то часть игроков из НХЛ, которые не так востребованы в своих клубах, поедет на Олимпиаду.
Если посмотреть по последним чемпионатам мира, вряд ли у шведов соберётся какой-то сверхсостав. Хотя именно у шведов больше всего представителей в НХЛ. Опять же, будет зависеть, кого отпустят, без игроков НХЛ не думаю, что им удастся собрать сильный состав. Хотя шведские клубы изначально сильны в Европе. Как-никак они чемпионы Евролиги. Однако мне кажется, финны и чехи на последних чемпионатах мира показали себя как сборные, которые могут нам противодействовать, если говорить о командах с европейского континента», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Лебедевой.
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