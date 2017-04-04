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Генменеджер сборной Финляндии: значимость Евротура накануне Олимпиады возрастёт

4 апреля 2017, вторник. 17:21. Хоккей
Генеральный менеджер сборной Финляндии Йере Лехтинен прокомментировл отказ НХЛ от участия в Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане, а также отметил, что это решение повысит значение чемпионата мира и этапов Евротура.

«Мы опечалены таким решением. Олимпиада будет великолепным турниром, но было бы гораздо лучше, если бы мы увидели соревнование за медали лучших против лучших. Игры проходят только раз в четыре года и невероятно важны для всех игроков. Я говорю это как игрок, который сам участвовал в Олимпиаде и имел возможность прочувствовать её атмосферу.

Это решение значительно повысит значение чемпионата мира 2017 года, а также финского и российского этапов Евротура, которые пройдут в следующем сезоне. На этих турнирах теперь можно будет просмотреть потенциальных кандидатов на Олимпиаду», — цитирует Лехтинена Leijonat.

>>> На Олимпиаду – без игроков НХЛ. Кто из КХЛ может сыграть за Россию в Корее?
Источник: Leijonat Сообщить об ошибке
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Сборная Финляндии — Хоккей ОИ-2018 Евротур
Новости. Хоккей
4 апреля 2017, вторник
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