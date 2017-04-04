Молодёжная сборная России обыграла Чехию на Турнире пяти наций

Молодёжная сборная России одержала победу над сверстниками из Чехии в матче Турнира пяти наций. Встреча завершилась со счётом 2:0.
Обе шайбы были заброшены в первом периоде. Сначала Артур Каюмов открыл счёт, а затем Алексей Полодян увеличил преимущество.
Чехия — Россия — 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)
0:1 — Каюмов (Зайцев), 03:28.
0:2 — Полодян (Манукян), 07:23.
Состав:
Лозебников (Мельничук);
Зайцев – Калинин, Каюмов – Швырев – Веряев;
Лавриненко – Алексеев, Манукян – Рассейкин – Полодян;
Ковалёв – Афанасьев, Кошурников – Цыганов – Шолохов;
Кривошеев – Курашов, Ревацкий – Иванов – Кара.