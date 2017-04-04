Зернов: болельщики «Лады» признали меня лучшим игроком сезона, но это всё авансы

Нападающий «Лады»подвёл итоги сезона для себя и своей команды.«Для «Лады» сезон не удался. У нас была задача – попасть в плей-офф. В первой половине чемпионата мы были в восьмёрке, но в итоге не удалось попасть в розыгрыш Кубка Гагарина. У меня были хорошие игры, были и не очень удачные матчи. Я не всем доволен, хотя тренеры мне доверяли. В ноябре у нас была неудачная серия на выезде. В гостях мы в целом плохо играли в этом сезоне. По-моему, мы проиграли 9 матчей из 10 осенью, после этого не смогли попасть в плей-офф.КХЛ признавала меня лучшим новичком недели, а болельщики — лучшим игроком сезона в «Ладе»? Конечно, мне приятно внимание КХЛ и болельщиков «Лады». Но это всё авансы. Я не считаю себя лучшим игроком команды. У меня очень много недостатков. Есть над чем работать. У меня слабенький бросок, нужно развивать стартовую скорость. Необходимо улучшать всё», — цитирует Зернова пресс-служба КХЛ.