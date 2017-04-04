Кросби: не уверен, что решусь поехать на Олимпиаду в обход запрета НХЛ

Нападающий «Питтсбург Пингвинз», двукратный олимпийский чемпион в составе сборной Канадыпрокомментировал отказ НХЛ от участия в Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане, а также отметил, что вряд ли поедет на Игры в обход запрета.«Это разочаровывает. Я слышал о переговорах и рассчитывал, что решение будет найдено. К сожалению, это оказалось не так. Могу ли я поехать на Олимпиаду в обход запрета? Если честно, я о таком даже не думал. Это тяжёлая ситуация, знаю, что некоторые ребята открыто заявляли, что поедут, несмотря ни на что, но я пока не уверен, что смогу пойти на такое», — цитирует Кросби NBC Sports.