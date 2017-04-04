Панарин: будет обидно, если не получится сыграть на Олимпиаде из-за решения НХЛ

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс»прокомментировал решение НХЛ не принимать участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.«Я пониманию, почему это происходит, наверное, дело в финансах, чемпионат НХЛ останавливается, лиге это не очень выгодно. Если честно, я не совсем доволен решением НХЛ. Мне как игроку, который ни разу не был на Олимпиаде, конечно, хочется поехать, посмотреть, что это такое. Если у меня из-за этого не получится поехать, будет обидно», — сказал Панарин в эфире «Матча».