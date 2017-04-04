Владелец «Вашингтона» не будет комментировать решение НХЛ до окончания плей-офф

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис пока не будет комментировать отказ НХЛ от участия в Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане. Об этом сообщает обозреватель Washington Post Изабель Хуршудян.
Леонсис не хочет, чтобы это отвлекало внимание от предстоящего плей-офф.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин подтвердил своё намерение участвовать в Олимпийских играх, несмотря на решение НХЛ. Ранее Леонсис поддержал россиянина и заявил, что отпустит игрока на Олимпиаду вне зависимости от решения НХЛ.
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