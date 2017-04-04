Р. Ротенберг: мы не сомневались в патриотизме Овечкина и других наших ребят

Первый вице-президент ФХРпрокомментировал заявления, которые выразили готовность поехать на Олимпиаду 2018 года в Пхёнчхане, несмотря на запрет НХЛ.«Мы не сомневались в патриотизме Саши Овечкина и других наших хоккеистов. Но последнее слово всё равно будет за НХЛ. Есть юридическая сторона контракта. Ситуация никак не меняется, просто приятно, что у нас в сборной такие люди, настоящие патриоты», — сказал Ротенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.