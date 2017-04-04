Тарасенко: я разочарован решением НХЛ, но у нас тут контракты

Нападающий «Сент-Луис Блюз» и сборной Россиивыразил разочарование решением НХЛ не принимать участия в Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане.«Мы росли с мечтой играть на Олимпиаде, выигрывать Кубок Стэнли и олимпийское золото. Не думаю, что кто-то вправе лишать этого игроков. Я так же, как и другие, разочарован этим решением, но у нас тут контракты. Скоро начинается плей-офф, поэтому я пока оставлю этот вопрос и подумаю об этом летом», — цитирует в своём «твиттере» Тарасенко обозреватель STL Today Джереми Рутерфорд.