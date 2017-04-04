Холтби: если НХЛ не разрешит, я на Олимпиаду не поеду

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз»не выразил солидарности с капитаном команды, заявив, что не будет уезжать из клуба на Олимпиаду-2018, если НХЛ окончательно решит не участвовать в Играх.«Если лига примет решение об окончательном запрете, я «Вашингтон» не покину, уезжать не буду», — приводит слова Холтби журналист Washington Post Изабель Хуршудян. Кроме Овечкина желание поехать на Олимпиаду в Корею выразили два других российских легионера – нападающий Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов.