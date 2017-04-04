Сафронов: Овечкин и владелец «Вашингтона» могут взорвать весь рынок НХЛ!

Генеральный директор московского «Динамо»прокомментировал слова, который подтвердил свои намерения участвовать в Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане, несмотря на запрет НХЛ. Овечкин является воспитанником «Динамо» и советником клуба.«Я полностью поддерживаю Александра Овечкина. Единственное, мне очень жаль, что в какой-то момент Сашка может оказаться заложником ситуации. Хозяин «Вашингтона» ведь тоже заложник ситуации, у них есть корпоративная договорённость. У Овечкина и Теда Леонсиса есть договорённость о том, что хоккеист сможет поехать на Олимпиаду? Вы только представьте, это ведь прецедент, который может взорвать в хорошем смысле весь рынок НХЛ!Многие игроки из канадцев и американцев хотят поехать на Олимпиаду, потому что это верх спортивного мастерства. В таком случае может быть и спортивно-революционная составляющая. Если он едет, то почему другой может не поехать? Без лучших мастеров НХЛ и наших ребят – это не дело. Там должны играть лучшие. Овечкин всегда поддерживал интересы страны, клуба, по первому звонку ехал в сборную», — сказал Сафронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.