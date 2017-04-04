Кравчук: не вижу у НХЛ возможности помешать Овечкину поехать на ОИ

Двукратный олимпийский чемпион, бывший скаут сборной России, а ныне тренер «Куньлунь Ред Стар»прокомментировал заявлениео готовности поехать на Олимпиаду 2018 года в Пхёнчхане, несмотря на запрет НХЛ.«Игрок подписывает контракт с энхаэловским клубом, а не конкретно с НХЛ. Не знаю точно существующее соглашение между клубом и игроком, но клуб имеет право отпустить хоккеиста. Ведь в первую очередь будет страдать клуб, а не лига, если их ключевой игрок уезжает. То есть клуб берёт на себя риск. С моей точки зрения, это решение только клуба — отпускать ли хоккеиста на Олимпиаду. НХЛ, конечно, может попробовать помешать, но возможности я не вижу.Думаю, разговор между Александром и руководством «Вашингтона» состоялся не вчера, а давно. Они пришли к общему знаменателю. Как это сложится в итоге, я не знаю. Одно дело — собираться, другое дело — сможет ли он легально поехать. Но весь мир желает видеть именно лучших игроков на высшем турнире четырёхлетия — на Олимпийских играх», — сказал Кравчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.