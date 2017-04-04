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Брагин: с Чехией провели пока лучший матч на Турнире пяти наций

4 апреля 2017, вторник. 20:46. Хоккей
Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу над сборной Чехии на Турнире пяти наций со счётом 2:0.

«Сегодня провели пока лучший матч на турнире. На длительных отрезках у команды получалось играть в тот хоккей, который требует тренерский штаб. Особенно получился первый период, когда сами много атаковали, а сопернику ничего создать не позволили. Потому что в плане тактики действовали правильно», — цитирует Брагина пресс-служба ФХР.

>>> Молодёжная сборная России обыграла Чехию на Турнире пяти наций
Источник: Федерация хоккея России Сообщить об ошибке
Теги
Молодёжная сборная России - Хоккей Валерий Брагин
Новости. Хоккей
4 апреля 2017, вторник
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