Брагин: с Чехией провели пока лучший матч на Турнире пяти наций

Главный тренер молодёжной сборной Россиипрокомментировал победу над сборной Чехии на Турнире пяти наций со счётом 2:0.«Сегодня провели пока лучший матч на турнире. На длительных отрезках у команды получалось играть в тот хоккей, который требует тренерский штаб. Особенно получился первый период, когда сами много атаковали, а сопернику ничего создать не позволили. Потому что в плане тактики действовали правильно», — цитирует Брагина пресс-служба ФХР.