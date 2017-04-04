Бекстрём: поеду ли я на Олимпиаду? Зависит от разрешения НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём прокомментировал возможность поехать на Олимпийские игры—2018 в Южной Корее вопреки официальному запрету НХЛ.
«Поеду ли я на Олимпиаду? Я не знаю. Посмотрим, что будет происходить, как будут развиваться события. Посмотрим, получат ли хоккеисты разрешение», — приводит слова шведа журналист Washington Post Изабель Хуршудян.
Российские легионеры «Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов выразили стремление участвовать в Играх вне зависимости от решения НХЛ, а голкипер «столичных» Брэйден Холтби отказался покидать стан клуба, если лига не отменит своего запрета.
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