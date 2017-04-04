На «Чемпионате» стартовал опрос «Верите ли вы в то, что Овечкин поедет на Олимпиаду в Корею?». Предлагаются следующие варианты ответа:
— да, ведь он это снова подтвердил, его ничто не остановит;
— Овечкин не только сам поедет на ОИ, но и поднимет игроков на бунт;
— только в том случае, если его отпустит «Вашингтон»;
— нет, это только слова, он не пойдёт против НХЛ;
— НХЛ даст слабину и в итоге отпустит всех игроков на Олимпиаду.
Принять участие в голосовании можно, перейдя по ссылке.
>>> Овечкин: блефует НХЛ или нет, но Россия – моя страна, и я еду на Олимпиаду