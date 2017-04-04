Тэйвз: НХЛ не хочет сотрудничать с игроками по ОИ, всё движется к локауту

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс», двукратный олимпийский чемпион в составе сборной Канадысчитает, что отказ НХЛ от участия в Олимпиаде 2018 года может стать одной из причин нового локаута.«Конечно, надо уважать своих работодателей, решение владельца твоего клуба. Но я считаю, что игроки выразили мнение, что Олимпиада важна не только для нас самих, но и для НХЛ и всего хоккея. К сожалению, этот вопрос автоматически сделали предметом переговоров. Кажется, что всё сводится к тому, что лига может от нас получить, когда подходит срок заключения нового коллективного соглашения.Их не заботят долгосрочные цели по развитию хоккея, они не мыслят глобально. Это нужно не только игрокам, которые находятся на пике своих карьер и хотят представлять свои страны на Олимпиаде в Корее. Это нужно и для будущего хоккея. Я не могу согласиться с недальновидностью этого решения. К сожалению, игроки не могут добиться от лиги сотрудничества. Я не верю в уверения НХЛ, что участие в Олимпиаде 2018 года не принесёт лиге никакой выгоды.Движемся ли мы к очередному локауту? После подобных столкновений складывается ощущение, что всё к этому идёт», — цитирует Тэйвза журналист Chicago SunTimes Марк Лазерус.