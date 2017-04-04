Кит: сложное положение — клубы платят нам деньги, но и за страну играть хочется

Защитник «Чикаго Блэкхоукс» и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной Канадыпрокомментировал решение НХЛ отказаться от участия в Олимпиаде 2018 года.«Игроки находятся в непростом положении. Ты хочешь проявлять уважение к команде и владельцам клуба, которые платят тебе зарплату. Но вместе с тем ты хочешь проявлять патриотизм каждый раз, когда предоставляется шанс, и играть за свою страну. Это тяжёлое решение», — цитирует Кита Chicago SunTimes.