Вице-председатель «Ойлерз»: разочарован МОК, у них есть деньги, чтобы всё решить

Вице-председатель «Эдмонтон Ойлерз»прокомментировал решение НХЛ отказаться от участия в Олимпиаде 2018 года. Ранее МОК отказался оплачивать игрокам страховку и перелёты на время Игр. Деньги были найдены ИИХФ и национальными федерациями, но НХЛ заявила о нецелесообразности остановки чемпионата и не была заинтересована в участии в Олимпиаде в Корее.«Я разочарован МОК. У них есть деньги. Они могли всё решить», — цитирует Николсона журналист Sportsnet Джон Шэннон.