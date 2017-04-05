Стэмкос: шанс сыграть на ОИ даётся раз в жизни, надеюсь, НХЛ поменяет решение

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг»прокомментировал решение НХЛ отказаться от участия в Олимпиаде 2018 года.«Игроки не меняли своего мнения — все будут рады возможности сыграть за свою страну на Олимпиаде. Очень жаль, что НХЛ приняла такое решение. Никогда не знаешь, что произойдёт дальше, но, похоже, их позиция непреклонна. Как игрок могу сказать, что это разочаровывает. Это шанс, который представляется раз в жизни. Участие игроков НХЛ поможет развитию хоккея. По рассказам, участие в Олимпиаде — это невероятные ощущения.Конечно, можно хотеть поехать и без разрешения, но мы не знаем, какие правила у НХЛ на этот счёт. Когда узнаем, можно будет принять информированное решение. Сейчас есть время, чтобы всё успокоилось, посидеть и подумать. Надеюсь, что-то сможет заставить НХЛ изменить решение», — цитирует Стэмкоса ESPN.