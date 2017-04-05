«Питтсбург» без Малкина уверенно обыграл «Коламбус» Бобровского

«Питтсбург Пингвинз» уверенно победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Пи-Пи-Джи Пейнтс Арене» в Питтсбурге и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
В составе «Питтсбурга» отличились Картер Рауни (19-я минута), Патрик Хёрнквист (30), Брайан Дюмоулин (33) и Джейк Гюнцель (41). Гол престижа за «Коламбус» забил Брэндон Дубински (51).
Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин участия в матче не принимал. Вратарь «Блю Джекетс» Сергей Бобровский сделал 23 сейва.