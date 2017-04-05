«Вашингтон» разобрался с «Торонто», Овечкин набрал 1 очко

«Вашингтон Кэпиталз» уверенно обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в «Эйр Канада-центре» в Торонто и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
В составе «Кэпиталз» отличились Ларс Эллер (15-я минута), Кевин Шаттенкирк (31), Нейт Шмидт (49) и Том Уилсон (57). Гол престижа за «Мэйпл Лифс» забил Митчелл Марнер (59).
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голевой передачей, Евгений Кузнецов провёл на льду 15 минут, Дмитрий Орлов — 22. Защитник «Торонто» Никита Зайцев отыграл 18 минут.