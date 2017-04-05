Беттмэн: заявление Овечкина? Мы не должны сейчас обсуждать такие вопросы

Комиссар Национальной хоккейной лигипрокомментировал заявление капитана «Вашингтон Кэпиталз», который планирует поехать на Олимпиаду-2018 в Корее, даже несмотря на отказ НХЛ.«Я ожидаю, что игроки НХЛ во время Олимпийских игр будут играть здесь, за свои клубы. Сейчас нам не стоит вступать в дебаты об этом. Мы ожидаем, что наши хоккеисты останутся. Они обязаны это сделать для наших болельщиков. Нужно убедиться, что мы сможем провести качественный сезон: от дебютных матчей до игр плей-офф. Что касается вопроса о выступлении Овечкина, то отдельные случаи будут решаться соответствующим образом в должное время», — приводит слова Беттмэна Sportsnet.