«Чикаго» проиграл «Колорадо», ведя — 3:0, Панарин и Григоренко забили по голу

«Чикаго Блэкхоукс» проиграл «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в «Пепси-центре» в Денвере и завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу хозяев.По ходу матча «Блэкхоукс» вели со счётом 3:0 — отличились(21-я минута), Райан Хартман (25) и Маркус Крюгер (31). Однако «Эвеланш» нашли в себе силы сравнять счёт — за хозяев шайбы забросили Мэтт Дюшейн (33), Габриэль Ландеског (37) и(46). Победу «Колорадо» принёс гол Эрика Джонсона на 62-й минуте.