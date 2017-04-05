Беттмэн: мы предлагали МОК передвинуть хоккейный турнир на лето

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн рассказал о существовавших вариантах решения вопроса с участием хоккеистов НХЛ в Олимпийских играх — 2018.
«Мы заинтересованы в качественных международных отношениях, турнирах. Но каждые четыре года прерывать регулярный чемпионат на три недели – это не то, что мы собираемся делать. Наши клубы будут играть матчи в Швеции и Китае. У нас есть много возможностей, чтобы показать свою игру на международном уровне, и они не требуют от нас «выключить» сезон в его разгаре и поехать на Олимпиаду.
Мы даже предлагали МОК передвинуть олимпийский хоккейный турнир на лето, это было бы здорово. Тогда мы были бы рады, что наши хоккеисты в нём участвуют, потому что это бы не затрагивало наш сезон», — передаёт слова Беттмэна Sportsnet.
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