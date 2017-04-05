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Панарин повторил личный рекорд по голам за сезон в НХЛ и продлил серию с голами

5 апреля 2017, среда. 08:00. Хоккей
Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Артемий Панарин в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (3:4 ОТ) открыл счёт, реализовав большинство.

Российский хоккеист забил свой 30-й гол в сезоне, повторив личный рекорд, установленный в прошлом году в дебютном для себя чемпионате НХЛ, когда в 80 матчах он набрал 77 (30+47) очков и был признан лучшим новичком сезона. Кроме того, Панарин продлил голевую серию (6 шайб) до 5 матчей. В 80 матчах текущего сезона на его счету 73 (30+43) очка.

Видео гола Панарина доступно на официальном сайте НХЛ
Источник: NHL Сообщить об ошибке
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Чикаго Блэкхоукс Артемий Панарин
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