Панарин повторил личный рекорд по голам за сезон в НХЛ и продлил серию с голами

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс»в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (3:4 ОТ) открыл счёт, реализовав большинство.Российский хоккеист забил свой 30-й гол в сезоне, повторив личный рекорд, установленный в прошлом году в дебютном для себя чемпионате НХЛ, когда в 80 матчах он набрал 77 (30+47) очков и был признан лучшим новичком сезона. Кроме того, Панарин продлил голевую серию (6 шайб) до 5 матчей. В 80 матчах текущего сезона на его счету 73 (30+43) очка.