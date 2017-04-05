«Эдмонтон» прервал свою победную серию, проиграв «Лос-Анджелесу»

«Лос-Анджелес Кингз» обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в «Стэйплс-центре» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 6:4 в пользу хозяев.
В составе «Лос-Анджелеса» отличились Ник Шор (23-я минута), Дастин Браун (33), Ник Дауд (36), Тревор Льюис (42), Таннер Пирсон (51) и Дрю Даути (59). За «Эдмонтон» дубль оформил Райан Ньюджент-Хопкинс (12, 37), ещё по голу забили Милан Лучич (3) и Дарнелл Нурс (54).
Нападающий «Эдмонтона» Антон Слепышев провёл на льду 12 минут.
Это поражение прервало пятиматчевую победную серию «Ойлерз».