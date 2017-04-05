Филиппенко: главное для «Амура» в календаре — избежать 3-матчевых выездных серий

Первый вице-президент «Амура»рассказал о планах клуба.«Хабаровск в предвкушении «Матча поколений», который посвящён 60-летию хабаровского хоккея и пройдёт 16 апреля на «Платинум Арене». Намерены провести этот праздник в новом и уникальном формате — каждая тройка нападения будет сформирована из одного ветерана, одного игрока основного состава «Амура» и одного юниора. Причём состав звеньев определяется голосованием наших болельщиков. В олимпийской сборной дебютировало звено братья Ушенины — Капустин. И мы уже думаем, что, возможно, именно в этом составе ребята и выйдут на «Матч поколений». Также подумаем о том, в какое звено поставить юного Матвея Заседу, который регулярно вызывается в юниорскую сборную страны.Подготовка к новому сезону фактически уже началась. В общих чертах ясен календарь летних контрольных матчей. Планируем принять участие в предсезонном турнире в Омске, также достигли принципиального согласия о серии подготовительных встреч с московским «Динамо» и национальной сборной Южной Кореи. На каком-то этапе надеялись провести на Дальнем Востоке предсезонный турнир с участием «Адмирала», «Куньлуня», южнокорейских хоккеистов, но эта идея не реализовалась. Коррективы в подготовку внесёт календарь регулярного чемпионата-2017/18. Прошлым летом мы в основном готовились на Западе и поэтому хотели начать регулярный чемпионат на выезде. Увы, не получилось, поскольку из-за оперативного вступления китайского клуба КХЛ сфомировала календарь в последний момент. И это были объективные обстоятельства. Надеемся, что в это межсезонье пожелания дальневосточных клубов будут по возможности учтены. Главное — постараться избежать трёхматчевых выездных серий и сделать их четырёх-пяти-матчевыми.Хоккеисты «Амура», при коротких выездах выдавшие такую успешную концовку чемпионата, обманули природу, ведь постоянные перелёты с Запада на Восток лишали их стабильного времени на тренировочный процесс. Второй сезон кряду такого экстремального режима «Амуру» хотелось бы избежать», — цитирует функционера Russia-Hockey.