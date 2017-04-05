Вайсфельд: будем думать, что делать со Сведбергом

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд рассказал, кто из игроков покинет команду в межсезонье.
«У Сведберга контракт ещё на сезон, будем думать, что делать в этой ситуации. Что касается второго-третьего вратаря… Я считаю, что у нас есть группа молодых талантливых вратарей. Мы, скорее всего, остановимся на них. Потому что и Федотов, и Циркуль, и Даниил Тарасов могут вполне претендовать на роль второго, а если совершат какой-то подвиг, и на роль первого вратаря. Лучший вариант для клуба? Обмен.
Капризов? До 30 апреля у него контракт.
Арзамасцев? Я высказал претензии его агенту. Сказал: «Алексей Дементьев, ты вообще своему клиенту рассказываешь, что происходит, какие переговоры ведутся?» Он говорит: «Конечно, рассказываю». «А почему Арзамасцев-то говорит, что к нему никто не подходит?» — «Да? Странно». Я с агентом Арзамасцева веду переговоры.
Кто покинет команду? Андрей Гаврилов, Игорь Григоренко, Сергей Соин, скорее всего, Денис Бодров. Игорю Григоренко мы очень благодарны за это время, проведённое в Уфе. Ничего, кроме хорошего, сказать о нём не могу. Но время идёт, и у нас несколько другие планы сейчас», — цитирует функционера «Бизнес Online».