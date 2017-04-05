Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Fitness Run City
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Анахайм» улучшил рекорд НХЛ по домашним победам подряд над одной командой

5 апреля 2017, среда. 10:00. Хоккей
«Анахайм Дакс» переиграл «Калгари Флэймз» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Дакс» выиграли у «Флэймз» 25-й домашний матч подряд. В последний раз «Калгари» выигрывал выездной матч у «Анахайма» в 2004 году.

«Анахайм» улучшил свой рекорд лиги, который побил в предыдущем матче между командами на арене «Дакс». Ранее его удерживал «Филадельфия Флайерз», выигравший у «Питтсбург Пингвинз» 23 домашних матча подряд за период с 1980 по 1987 год. «Анахайм» и «Калгари» могут встретиться в первом раунде плей-офф.
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Анахайм Дакс Калгари Флэймз
Редакция пробует. Особенности функциональной тренировки
Редакция пробует. Особенности функциональной тренировки
Fitness
Новости. Хоккей
5 апреля 2017, среда
10:33 Раск, Нидеррайтер и Лайне – звёзды дня в НХЛ
10:28 Чистяков: будем выходить и сражаться, пусть и за пятое место ЧМ-2017
10:27 Защитник Шинин остаётся в «Тракторе»
10:15 «Тампа» подписала контракт с вице-чемпионом МЧМ-2017 голкипером Ингрэмом
10:14 Гаврилова: немцы очень организованно сыграли, строго соблюдали тактику
10:00 «Анахайм» улучшил рекорд НХЛ по домашним победам подряд над одной командой
09:53 Бобровский: надеюсь, это ещё не окончательное решение НХЛ по ОИ-2018
09:45 Кутюр: врачи и стоматологи «Нэшвилла» спасли мне зубы
09:42 Дюмоулин прервал свою 150-матчевую серию без голов в «регулярках» НХЛ
09:31 Михаил Григоренко впервые на уровне НХЛ забил 10 голов за сезон
09:30 «Миннесота» обеспечила себе преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф
09:21 Бурмистров набирает очки три матча подряд
09:15 Вайсфельд: будем думать, что делать со Сведбергом
09:04 Филиппенко: главное для «Амура» в календаре — избежать 3-матчевых выездных серий
09:00 Бобровский проиграл 3 матча кряду, но все ещё лидер по количеству побед в сезоне
09:00 «Бостон» попал в плей-офф впервые с сезона-2013/14
08:43 «Эдмонтон» прервал свою победную серию, проиграв «Лос-Анджелесу»
08:30 Орлов: Овечкин – суперзвезда, ему легко поехать на Олимпиаду
08:20 «Сан-Хосе» обыграл «Ванкувер» с Голдобиным и Трямкиным
08:10 «Анахайм» одержал волевую победу над «Калгари»
08:00 Панарин повторил личный рекорд по голам за сезон в НХЛ и продлил серию с голами
07:21 Беттмэн: мы предлагали МОК передвинуть хоккейный турнир на лето
07:16 Овечкин вышел на 2-е место по очкам в НХЛ среди россиян, обогнав Могильного
06:50 «Чикаго» проиграл «Колорадо», ведя — 3:0, Панарин и Григоренко забили по голу
06:44 Беттмэн: заявление Овечкина? Мы не должны сейчас обсуждать такие вопросы
06:29 Хоккеистки сборной России проиграли Германии в 1/4 финала ЧМ-2017
06:12 Передача Бурмистрова не спасла «Аризону» от поражения в матче с «Далласом»
05:54 Дубль Нидеррайтера помог «Миннесоте» победить «Каролину»
05:49 «Сент-Луис» проиграл «Виннипегу», Барбашёв отдал голевой пас
05:43 «Айлендерс» в овертайме вырвали победу у «Нэшвилла»
05:12 «Сухарь» Андерсона помог «Оттаве» переиграть «Детройт»
05:08 «Вашингтон» разобрался с «Торонто», Овечкин набрал 1 очко
04:47 «Нью-Джерси» прервал серию из 6 поражений, одолев «Филадельфию» в овертайме
04:40 «Бостон» разгромил «Тампу», Раск оформил «сухарь», Василевский сделал 34 сейва
04:33 «Питтсбург» без Малкина уверенно обыграл «Коламбус» Бобровского
00:54 Макдэвид: НХЛ лишает молодёжь шанса оставить свой след в хоккее
00:34 Герман Рубцов выбыл до конца сезона с переломом руки
00:30 Нападающий Макартур вернулся в состав «Оттавы» после сотрясения мозга
00:23 Стэмкос: шанс сыграть на ОИ даётся раз в жизни, надеюсь, НХЛ поменяет решение
4 апреля 2017, вторник
23:48 Вице-председатель «Ойлерз»: разочарован МОК, у них есть деньги, чтобы всё решить
23:32 Кит: сложное положение — клубы платят нам деньги, но и за страну играть хочется
23:13 Вольски: теперь у нас есть шанс сыграть на Олимпиаде. Спасибо, Гэри
23:05 Х. Седин: поеду на ОИ, даже если меня не позовут в сборную. Посмотрю кёрлинг
22:50 Паунд: МОК не лишит игроков НХЛ права сыграть на ОИ-2022, если лига передумает
22:28 Лазушин: тяжело подстроиться под броски Кутейкина — шайба уходит в сторону
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Верите ли вы в то, что Овечкин поедет на Олимпиаду в Корею?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+