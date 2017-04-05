«Анахайм» улучшил рекорд НХЛ по домашним победам подряд над одной командой

«Анахайм Дакс» переиграл «Калгари Флэймз» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Дакс» выиграли у «Флэймз» 25-й домашний матч подряд. В последний раз «Калгари» выигрывал выездной матч у «Анахайма» в 2004 году.«Анахайм» улучшил свой рекорд лиги, который побил в предыдущем матче между командами на арене «Дакс». Ранее его удерживал «Филадельфия Флайерз», выигравший у «Питтсбург Пингвинз» 23 домашних матча подряд за период с 1980 по 1987 год. «Анахайм» и «Калгари» могут встретиться в первом раунде плей-офф.