Гаврилова: немцы очень организованно сыграли, строго соблюдали тактику

Нападающий женской сборной Россиипрокомментировала поражение от немок (1:2) в четвертьфинале ЧМ-2017.«Немцы очень организованно сыграли, строго соблюдали тактику и гнули свою линию что в группе, что сегодня. Где-то отсиживались в средней зоне, не так активно шли на нас. В итоге у них получилось свернуть наши атаки, они поймали нас на одной контратаке, сделали удачное подставление. Всегда важную роль играют удаления, с такими командами нельзя оставаться пять на три. Мы же не смогли реализовать свои моменты. Несколько штанг было, полмиллиметра влево-вправо, может, был бы гол. Но уже ничего не поделаешь. Хоккейные боги так решили.Мои ощущения? Обидно. Неизвестно, может, для меня это последний чемпионат. Очень хотелось уехать отсюда с медалями. На будущее сделаем выводы. Унывать не надо, у нас молодая команда. В этом году не получилось, это хороший урок. Наверное, нам дали понять, что нужно работать больше и готовиться к олимпийскому году», — цитирует Гаврилову официальный сайт ФХР.