Защитник Шинин остаётся в «Тракторе»

«Трактор» продлил контракт с защитником. Об этом информирует официальный сайт челябинского клуба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на два сезона.В сезоне-2016/17 хоккеист провёл 48 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал в них 7 (0+7) очков при показателе полезности «-5». В розыгрыше Кубка Гагарина на счету игрока 6 матчей, в которых он очков не набрал. Показатель полезности составил «0».