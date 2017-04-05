Раск, Нидеррайтер и Лайне – звёзды дня в НХЛ

Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, информирует официальный сайт организации.«Третьей звездой стал форвард «Виннипег Джетс», оформивший дубль в матче с «Сент-Луис Блюз» (5:2).Второй звездой стал нападающий «Миннесоты Уайлд»набравший 3 (2+1) очка в матче с «Каролиной Харрикейнз» (5:3).Первой звездой признан голкипер «Бостон Брюинз», сыгравший на ноль в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:0) при 28 отражённых бросках.