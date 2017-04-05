Раск, Нидеррайтер и Лайне – звёзды дня в НХЛ

Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, информирует официальный сайт организации.
«Третьей звездой стал форвард «Виннипег Джетс» Патрик Лайне, оформивший дубль в матче с «Сент-Луис Блюз» (5:2).
Второй звездой стал нападающий «Миннесоты Уайлд» Нино Нидеррайтер, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Каролиной Харрикейнз» (5:3).
Первой звездой признан голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск, сыгравший на ноль в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:0) при 28 отражённых бросках.