Шохина: немки просто ловили нас на контратаках, удача была не на нашей стороне

Нападающий женской национальной сборной Россииподвела итоги четвертьфинального матча ЧМ-2017 с командой Германии (1:2).«Спасибо всем, что поддерживали нас, мы очень старались, но, к сожалению, так сложилось. Допустили сегодня обидные ошибки. Чего не хватило? Наверное, немки просто ловили нас на контратаках. Мы заигрывались, бежали забивать, а они атаковали нас нашим же оружием.Грустно, что всё так вышло. Удача была не на нашей стороне. Необходимо переосмыслить свои ошибки. Впереди важная игра со шведками, нужно её выигрывать. А дальше будем отыгрываться уже на Олимпиаде, думаю, всё получится», — цитирует Шохину официальный сайт ФХР.