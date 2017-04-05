Министр спорта РФ: ценность олимпийских медалей без игроков НХЛ не уменьшится

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков прокомментировал решение НХЛ не отпускать игроков на Олимпиаду 2018 года.
«Жалко видеть такое решение, потому что на Олимпиаде всегда хочется видеть всех сильнейших спортсменов. Да, турнир получится несколько иного качества, но при этом ценность олимпийских медалей, и особенно золотых, без игроков НХЛ нисколько не уменьшится.
Цель у сборной России всегда одна, особенно у хоккейной. То, что Овечкин, Кузнецов и Орлов несмотря ни на что готовы приехать в Корею, это очень важно. Эти ребята всегда стремились выступать за национальную команду, для них это имеет большое значение, как и для всей сборной», – заявил чиновник.