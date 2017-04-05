Бержерон: я разочарован, Олимпиада – это действительно неординарное событие

Нападающий «Бостон Брюинз»прокомментировал решение НХЛ не отпускать хоккеистов на Олимпийские игры 2018 года.«Конечно, я разочарован. Всегда хочется играть против сильнейших, и тут нет ничего лучше Олимпиады. Кроме того, это отличная возможность для роста. Для спортсмена Олимпиада – это действительно неординарное событие. Для меня это был незабываемый опыт.Возможен ли сценарий, что игроки самостоятельно могут поехать в Корею? Не знаю, что и сказать. Рано об этом рассуждать», — цитирует Бержерона официальный сайт НХЛ.