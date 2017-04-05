Маклеллан: отказ от ОИ — это ужасное решение для игроков НХЛ

Эксперт TSN Джейми Макленнан прокомментировал решение НХЛ отказаться от участия в Олимпиаде 2018 года.
«Это ужасное решение для игроков НХЛ. Если подумать о молодых хоккеистах… Коннор Макдэвид рос и смотрел, как Сидни Кросби выигрывает олимпийское золото. Остон Мэттьюс хотел играть за свою страну.
Если посмотреть в общем, как мы сравниваем игроков, мы говорим о Кубках Стэнли, мы говорим о золоте на Олимпиадах. Кросби, Кэри Прайс, Кори Перри – все это выигрывали. И если не дать шансов молодым звёздам побеждать на Играх, то как сравнивать – по Кубкам мира? Для игроков участие в Олимпиаде – это очень важно. Думаю, НХЛ тут серьёзно ошиблась», – отметил Макленнан.