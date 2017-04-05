Чеканов: сборная Германии преподнесла сюрприз на женском чемпионате мира

Советник президента ФХР по вопросам развития женского хоккеяпрокомментировал поражение женской сборной России в четвертьфинале чемпионата мира от команды Германии.«На немок обратил внимание ещё три года назад, их молодёжная команда была вся высокорослая, но при этом девчонки были немного некоординированные. На сегодняшний день команда Германии выше нашей, физически оказалась подготовлена настолько, что переигрывала наших девушек. На удивление сыграла с нами очень организованно, не давала свободно проходить среднюю зону, смещала наших нападающих в борт, чтобы атака с ходу не получалась.Девчонки готовились весь год, хотели подтвердить свой результат, но получилось так, что попали на крепкую команду, которая преподнесла сюрприз на этом чемпионате.Было бы хорошо, чтобы нынешняя схема проведения чемпионата изменилась. Многие подстроились под неё. Кто-то же никогда не сыграет с командами США и Канады, а все мечтают тянуться к их уровню», — сказал Чеканов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.