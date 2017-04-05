Новиков: конкуренция в женском хоккее в Европе растёт, мы немного отстаём

Бывший тренер женской сборной Россиипрокомментировал выступление российской команды на чемпионате мира в Плимуте. Женская сборная России по хоккею не смогла пробиться в полуфинал мирового первенства. В четвертьфинале россиянки уступили команде Германии со счётом 1:2.«Европейские команды проводят омоложение состава, в прошлом году мы бронзу завоевали только в серии буллитов. Конкуренция в Европе растёт, мы немного отстаём. Тем не менее хоккеисток на сборную пока хватает для того, чтобы бороться за третье место.Россиянок подвела игровая дисциплина, и могли помешать излишние эмоции. У нас есть девчонки, которые могут быть лидерами в атаке, им надо прибавлять. На этом чемпионате мы вообще были несильны в нападении. Но до Олимпиады ещё есть время. Считаю, что Чистяков — сильный и опытный тренер, но думаю, что тренерский штаб сборной России надо укрепить», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.