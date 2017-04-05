«Куньлунь», «Йокерит» будут сотрудничать, финны выведут бизнес-партнёров в Китай

«Куньлунь» и «Йокерит» достигли соглашения по вопросам сотрудничества в развитии хоккея в Китае. Работа направлена на создание других клубов в Китае, подготовку игроков и тренеров, а также развитие инфраструктуры и маркетинга. «Йокерит» получит возможность вывести на китайский рынок своих бизнес-партнёров.«Мы выбрали «Йокерит» в качестве партнёра в результате кропотливой работы. Клуб из Хельсинки с точки зрения организации является образцовым для КХЛ, равно как и для всей Европы, а его история говорит сама за себя», — заявил председатель совета учредителей клуба Чжао Сяою.